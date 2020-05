In Brandenburg bereitet sich die Polizei auf viele Ausflügler an Himmelfahrt vor. Aber auch wer mit Bollerwagen und Freunden anreist, muss die Abstandsregeln befolgen. Die Polizei wird von 150 Bereitschaftspolizisten verstärkt, die Streifen sollen erhöht werden.

In Berlin sinken derweil die Zahlen von infizierten Personen. Es sind lediglich 399 aktive Coronavirus-Fälle bekannt. Seit Montag wurden 29 Neuinfektionen gemeldet. Aktuell liegen nur noch 194 Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern und werden 67 von ihnen intensivmedizinisch versorgt.

Die Reproduktionszahl R ist in Berlin binnen einer Woche von 0,79 auf 1,07 gestiegen. Das geht aus einer Mitteilung der Senatsgesundheitsverwaltung vom Dienstag hervor. Ein Infizierter steckt also im Schnitt 1,07 weitere Personen an. Die Corona-Ampel steht dennoch weiter auf Grün. Die Warnstufe Gelb wird erst erreicht, wenn der R-Wert drei Mal in Folge über 1,1 liegt. (Weitere Details dazu unten im Blog.)

Der Berliner Senat hat am Dienstag ein Konzept für eine berlinweite Corona-Teststrategie beschlossen. Demnach sind verschiedene Teststrategien für verschiedene Gruppen vorgesehen. Neben Pflegeeinrichtungen soll es auch Stichproben in Kindertagesstätten und Schulen geben - bei Kindern und Personal -, außerdem im Gesundheitswesen. Alle Patienten sollen grundsätzlich bei der Aufnahme in eine Klinik getestet werden. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) kündigte an, dass Teststellen in allen Bezirken eingerichtet werden sollen, die neben mobilen Teams die Stichproben vornehmen sollen. Bei der Umsetzung der Teststrategie werde auch Charité-Virologe Christian Drosten den Senat beraten.

Wie der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nach der Senatssitzung mitteilte, werden außerdem die Sondernutzungsgebühren, die entrichtet werden müssen, wenn Gastronomen Tische auf den Gehweg stellen wollen, bis Ende des Jahres ausgesetzt.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

