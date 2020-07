Brandenburgs Zahnärzte kommen relativ gut durch die Corona-Krise. Der coronabedingte Patientenrückgang in Zahnarzt-Praxen ist in Brandenburg geringer ausgefallen als im Bundesdurchschnitt.

In Berlin gibt es aktuell 572 aktive Corona-Fälle (Stand: Samstagabend), 14 mehr als am Tag davor. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 8433 Fälle bestätigt. Am Samstag wurden 41 Neuinfektionen gemeldet, der Reproduktionswert bleibt mit 0,82 relativ niedrig. Alle Berliner Corona-Ampeln stehen weiterhin auf Grün. 215 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher verstorben. Ein weiterer Todesfall kam am Samstag hinzu.

Am Samstag fanden wieder zahlreiche Demonstrationen im Berliner Stadtgebiet statt. Die Veranstaltungen verliefen dabei weitestgehend friedlich und störungsfrei, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei dem Tagesspiegel am Nachmittag. Auch lobte die Polizei, dass der Mindestabstand meist eingehalten wurde. (Mehr dazu unten im Blog.)



