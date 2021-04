Fahrrad-Demo gegen Ausgangssperre – Punkkonzert in Rigaer Straße

Zur Einführung der Bundesnotbremse am Sonnabend hat sich in Berlin bereits öffentlicher Protest dagegen geregt. Mehrere Radfahrer fuhren am Abend durch die Innenstadt, um ihre Kritik an der Ausgangssperre kundzutun. Sie waren einem Aufruf im Internet gefolgt und hatten sich am Mariannenplatz in Kreuzberg getroffen. Der Polizei zufolge gab es keine Zwischenfälle. Die Aktion, an der sich nach einem Augenzeugenbericht etwa 20 bis 30 Radler beteiligten, war nach Angaben der Polizei nicht als Demonstration oder Kundgebung angemeldet worden.

Zuvor gab es bereits an der Ecke von Rigaer Straße und Samariterstraße in Friedrichshain ein Punkkonzert, das als Demonstration deklariert worden war - also im Zentrum der linken und linksautonomen Szene. Zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer versammelten sich mit Masken um eine aus einem Pavillon und Absperrgittern improvisierte Bühne.

Demonstrationen fallen nicht unter die Ausgangsbeschränkungen des Infektionsschutzgesetzes am Tag und die nächtliche Ausgangssperre. Das liegt an der hohen Bedeutung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit für den Bestand der Demokratie. Es gelten allerdings die Regeln der Berliner Corona-Verordnung für die Ausgestaltung von Demonstrationen unter Pandemiebedingungen: Es muss ein Schutz- und Hygienekonzept vorliegen, Mindestabstände sind einzuhalten und Masken zu tragen. Eine starre Obergrenze für die Zahl der Teilnehmenden gibt es nicht, allerdings ist diese dem Versammlungsort so anzupassen, dass Abstandhalten möglich ist.