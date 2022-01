17.416 Neuinfektionen: Inzidenz in Berlin fast bei 1800

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin hat einen neuen Höchststand erreicht. Am Mittwoch sprang sie von 1593,4 auf 1795,5. Das geht aus dem Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung hervor. Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages 17.416 Neuinfektionen. Sechs weitere Todesfälle wurden registriert.

Auch auf den Intensivstationen steigt die Zahl der Patienten wieder an: Aktuell befinden sich 186 Betroffene mit schwerem Covid-19-Verlauf in intensivmedizinischer Behandlung. Das sind vier mehr als am Vortag, aber weniger als noch vor zwei Wochen, als die Zahl bei 202 lag, und deutlich weniger als im Dezember, da waren es teils mehr als 240. Der Anstieg ist angesichts der seit den ersten Januar-Tagen stark steigenden Infektionszahlen noch vergleichsweise moderat. Der Anteil der Intensivpatienten an den insgesamt vorhandenen Intensivbetten betrug am Mittwoch 18,0 Prozent, 0,5 Prozentpunkte mehr als am Dienstag - die Ampel zeigt Gelb.

Hingegen steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle auf den Normalstationen in den Berliner Krankenhäusern weiterhin stark an - und hat fast 1000 erreicht, wie der Tagesspiegel bereits am Dienstag vorab berichtet hatte. Vielfach handelt es sich dabei um Zufallsbefunde: Patienten werden wegen anderer Leiden eingeliefert und dann positiv auf das Coronavirus getestet.