412 aktive Fälle und nur 20 Neuinfektionen gemeldet

Nach den Lockerungen der vergangenen Tage und Wochen fragen sich viele, ob es wieder einen Aufschwung bei den Infektionszahlen gibt. Derzeit lässt sich das in Berlin nicht beobachten. Der aktuellen Statistik der Senatsgesundheitsverwaltung zufolge gab es bis Montag in Berlin 6474 bestätigte Coronavirus-Fälle. Seit Sonntag wurden lediglich 20 Neuinfektionen gemeldet. 5880 Infizierte gelten inzwischen wieder als genesen, 182 Patienten sind verstorben (zwei mehr als am Vortag). Somit sind aktuell nur noch 412 aktive Coronavirus-Fälle in Berlin bekannt. Das sind zwölf weniger als gestern.