CDU-Wirtschaftsunion fordert sofortige Öffnung von Bars und Kneipen

Anlässlich der Beratungen des Senats über weitere Lockerungen fordert die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU Berlin, auch Kneipen und Bars sofort wieder zu öffnen und generell in der Gastronomie die Sperrstunde um 22 Uhr aufzuheben. "Aus meiner Sicht ist es vollkommen inakzeptabel, nur Teilen der Gastronomie eine Öffnung zu ermöglichen, und die Berliner Kneipen mit dem weiteren Verbot des Betriebes in massenhafte Insolvenzen zu schicken", teilte der MIT-Vorsitzende und CDU-Abgeordnete Christian Gräff am Dienstagmorgen mit.

Auch in Restaurants dürfe Alkohol konsumiert werden, weshalb es nicht nachvollziehbar sei, warum dies nicht auch in Bars möglich sein sollte, argumentiert die MIT. Die Fallzahlen seien schließlich auch nach den bisherigen Lockerungen "nicht akut angestiegen", außerdem würden sich die Berliner "offenbar diszipliniert verhalten", heißt es in einer Mitteilung der Wirtschaftsunion. "Auch die Sperrstunde für gastronomische Einrichtungen um 22 Uhr ist nicht sachgerecht", wurde Gräff weiter zitiert.

Dem CDU-Politiker geht es vor allem um Gleichbehandlung in der Gastronomie, wie er auf Nachfrage des Tagesspiegels erläuterte. Entscheidend dürfe nicht die Art des Lokals sein, sondern die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Viele Wirte würden sehr genau darauf achten. "Es ist nicht zu verstehen, wenn man die Regeln einhält, warum Bars und Kneipen nicht öffnen dürfen", sagte Gräff. Man müsse das Infektionsgeschehen auf jeden Fall beobachten, doch zugleich hält Gräff eine tragfähige Grundlage für die nächsten Monate für nötig. "Wir müssen jetzt Regeln finden, mit denen wir sehr lange leben werden", sagte er. "Ich glaube, dass die Regel, die Gastronomie um 22 Uhr zu schließen, da nicht zeitgemäß ist." Ob der Alkoholkonsum zu später Stunde nicht zu gefährlicher Nähe verleitet? Das kann Gräff nicht ausschließen, doch baut er eher auf die Einsicht und Beobachtung des Geschehens.

Eine merkwürdige Argumentation findet sich am Schluss der MIT-Mitteilung: "Die Menschen in Berlin können nicht verstehen, warum Corona-Leugner zu Hunderten demonstrieren und Abstandsgebote offensichtlich nicht eingehalten werden, aber bestimmte Gastronomieangebote nicht öffnen dürfen", heißt es. Dabei sind solche Demonstrationen ohne Schutz doch gerade verboten. "Ich glaube, dass die Menschen da so ein Ungerechtigkeitsgefühl haben", erklärte Gräff auf Nachfrage. "Sie sind verboten, aber sie finden trotzdem statt", sagte der CDU-Politiker zu den "Hygienedemos". Das Gefühl entstehe dann, wenn dort massenhaft Abstandsregeln gebrochen würden, ohne dass die Polizei einschreite, während der geordnete Betrieb von Kneipen nicht zulässig sei. Gräff kann sich auch kaum vorstellen, dass der Abstand bei Großdemos immer gewahrt wird, wenn der Senat diese ab Juni wieder erlaubt.