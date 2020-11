365 geschlossene Lerngruppen - 744 Schüler positiv getestet

In Berlin sind derzeit 365 Lerngruppen wegen Corona-Infektionen geschlossen. Das gab die Senatsbildungsverwaltung in ihrer aktuellen Corona-Statistik. Gemeint sind damit vor allem Klassen und Kurse. 326 Gruppen stammen aus Grundschulen, weiterführenden Schulen oder Förderschulen, die meisten in Reinickendorf (63), Neukölln (55) und und Tempelhof-Schöneberg (42). 39 Gruppen befinden sich an beruflichen Schulen - 15 davon in Marzahn-Hellersdorf. 744 Schülerinnen und Schüler (Vorwoche: 530) sowie 221 Beschäftigte (Vorwoche: 170) wurden positiv getestet. Vor den Herbstferien waren es 250 Schülerinnen und Schüler sowie 50 Lehrkräfte.





Nach dem Stufenplan, der seit Ende Oktober gilt, fallen 586 Schulen in die Kategorie Gelb, 153 in die Stufe Orange und drei in die Stufe Rot - eine Grundschule in Reinickendorf und je eine berufliche Schule in Mitte und Marzahn-Hellersdorf, wo es eben 15 geschlossene Lerngruppen gibt. Nur 47 Schulen werden unter Grün eingestuft - sie alle befinden sich im Bezirk Treptow-Köpenick. Dieser hatte die Schulen nach der jüngsten Begutachtung wieder zurückgestuft - die Lage ist im Südosten Berlins so gut wie nirgends sonst in der Stadt.