Polizei kontrolliert die „Partypeople“ im Simon-Dach-Kiez Trotz der gelockerten Corona-Einschränkungen setzt die Berliner Polizei ihre Kontrollen der Gastronomie fort. Am Freitagabend waren Polizisten und das Ordnungsamt im beliebten Kneipenkiez von Friedrichshain unterwegs, um Wirte und Gäste im Auge zu behalten. Man wolle in der Gegend um die Simon-Dach-Straße und den Boxhagener Platz gucken, „dass es bzw. man in den Lokalen nicht zu voll wird“, twitterte die Polizei am Abend. Dazu das Stichwort: „Servicetweet für Partypeople“.



An den warmen Abenden der vergangenen Tage hatten viele Menschen ihr Feiern an die frische Luft verlegt und sich trotz der Corona-Regeln zum Teil in größeren Gruppen getroffen. Im Gleisdreieckpark und im Görlitzer Park in Kreuzberg und an der Museumsinsel in Mitte waren auch nachts noch Hunderte Menschen unterwegs.



In den drei Monaten Corona-Einschränkungen seit Mitte März ahndete die Polizei rund 5000 Verstöße durch Anzeigen von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wie der verbotenen Öffnung von Geschäften oder Restaurants und zu geringer Abstände zu anderen Menschen. (dpa)