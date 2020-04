GEW kritisiert „chaotische Situation“ an Berliner Kitas

Aus Sicht der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist die Situation an vielen Berliner Kitas „chaotisch“. Es fehlten klare Vorgaben der Senatsbildungsverwaltung zur Umsetzung der Notbetreuung in den Kindertagesstätten, teilte die Berliner GEW am Donnerstag mit. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi weist darauf hin, dass ab Montag der Kreis der Berechtigten für eine Notbetreuung ausgeweitet wird und dann wieder erheblich mehr Kinder in den Kitas erwartet werden.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat den Trägern bereits in zwei Schreiben Empfehlungen zum Gesundheitsschutz gegeben. So soll die Betreuung in möglichst kleinen Gruppen stattfinden, was je nach räumlicher Situation unterschiedlichste organisatorische Maßnahmen erfordere. Denkbar seien Vormittags- und Nachmittagsgruppen oder eine Betreuung an versetzten Wochentagen. (dpa)