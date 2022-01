11.449 Neuinfektionen - Inzidenz in Berlin steigt auf 1154,1

Die Corona-Infektionen in Berlin steigen weiterhin stark an. Am Donnerstag vermeldete die Senatsgesundheitsverwaltung in ihrem Lagebericht mit 11.449 Fällen eine fünfstellige Zahl an Neuinfektionen und eine Inzidenz von 1154,1 - nach 1055,1 am Mittwoch. Der Wert unterschätzt allerdings die tatsächlich laborbestätigte Sieben-Tage-Inzidenz: Durch die erst Anfang der Woche behobene IT-Panne im Bezirk Marzahn-Hellersdorf (ein Server war voll, es gab tagelang keine Meldungen) liegen für diesen Bezirk keine Zahlen für sieben Tage vor - die Inzidenz dort ist mit 205,1 angegeben, zu niedrig.

Deutschlandweit liegt die Inzidenz in Berlin an zweiter Stelle der Bundesländer - weiterhin hinter Bremen, das einen Wert von 1294,9 aufweist. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Unter den Land- und Stadtkreisen rangieren drei Berliner Bezirke auf den Spitzenpositionen: Der Bezirk Mitte überspringt nach 1797,2 am Mittwoch nun die 2000er-Marke und weist eine Inzidenz von 2286,0 auf; dahinter folgen Neukölln mit 1621,9 auf Platz zwei (Vortag: 1651,8) und Friedrichshain-Kreuzberg mit 1502,5 auf Platz drei (Vortag: 1477,7). Spandau liegt mit 1407,0 an fünfter Stelle.