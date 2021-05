Piks-Rekord in Berlin - doch es mangelt weiter an Impfstoff

Mit genau 26.683 verabreichten Dosen war der 28. April der bisher impfstärkste Tag in Berlins Arztpraxen. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) am Freitag mit. Demnach seien in den Vertragsarztpraxen in den vergangenen drei Tagen rund 67.000 Impfungen verabreicht worden, womit sich die GFesamtzahl der Impfungen auf 198.000 erhöht. Mehr als 1800 Praxen nähmen mittlerweile an den Schutzimpfungen teil, so die KV.

„Dieses Ergebnis freut uns natürlich und zeigt, dass sich das Impftempo in Berlin durch die Vertragsärzte deutlich erhöht hat“, heißt es seitens des Vorstands der KV Berlin. „Unser Dank gilt allen Ärztinnen und Ärzten, die sich bereits an den Impfungen beteiligen und damit eine hohe Mehrbelastung in Kauf nehmen, um bei der Bewältigung der Pandemie zu helfen.“ Gerade in den letzten Tagen habe es in den Praxen einen großen Patientenansturm gegeben, der so schnell nicht abebben wird.



Allerdings sei der Mangel an Impfstoff weiterhin ein großes Problem. „Das Impfen in den Praxen leidet bisher noch immer darunter, dass wir nicht ausreichend Impfstoff erhalten. Das wird vermutlich auch noch bis Ende Mai der Fall sein“, so die Prognose der KV Berlin.