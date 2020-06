Die Zahl der aktiven Fälle in Berlin ist am Samstagabend leicht gestiegen. Die Gesundheitsverwaltung meldete am Abend 30 neue Infizierte. Am Abend zuvor hatte es mit 87 Neuinfizierten den größten Anstieg seit dem 23. April gegeben. Aktuell sind 446 aktive Fälle bekannt – am Freitag waren es noch 434. 208 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an Covid-19 gestorben. 126 Betroffene werden derzeit im Krankenhaus behandelt, davon 42 auf Intensivstationen. Alle Corona-Ampeln stehen weiterhin auf Grün: Die Reproduktionszahl liegt wie am Vortag bei 0,96. Umgerechnet auf 100.000 Einwohner gab es in den vergangenen sieben Tagen 4,9 Neuinfektionen. Die Auslastung der Intensivstationen ist mit 3,3 Prozent unproblematisch.

Das Bündnis „Unteilbar“ will am Sonntag in Berlin mit einer neun Kilometer langen Menschenkette gegen soziale Ungerechtigkeit und Rassismus demonstrieren. Die Menschen sollen sich wegen der Corona-Pandemie mit Abstand aufstellen und eine Kette vom Brandenburger Tor bis zum Hermannplatz in Berlin-Neukölln bilden. Die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat an Teilnehmende und Redner appelliert, die Corona-Regeln einzuhalten. „Zeigt bitte am Sonntag, wie man verantwortungsvoll in Corona-Zeiten in Berlin demonstriert“, so Pop auf Twitter. „Mit Abstand und Mund-Nasenschutz gegen Rassismus und Antisemitismus!“ (Mehr dazu im Blog unten)

Auch Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) mahnte zum Abstandhalten: „Ein Konzept ist nur so gut, wie es dann auch von den Menschen tatsächlich umgesetzt wird“, sagte Hikel, in dessen Bezirk die Menschenkette enden soll, am Samstag dem RBB.

Seit dem Start der Berliner Teststrategie am Montag haben sich nur rund 50 Beschäftigte ausgewählter Schulen und Kitas auf das Coronavirus testen lassen. Im Unterschied zur bisherigen Vorgehensweise bekommen nun auch Menschen ohne Symptome den Test - Bedingung ist momentan die Beschäftigung an einer von 48 ausgewählten Schulen und Kitas. Testangebote für gesunde Beschäftigte weiterer Branchen, etwa in Justiz und Gastronomie, sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. In der ersten Phase können rund 1000 Menschen im Monat getestet werden. Die Teilnahme ist freiwillig. Mit den Stichproben will Berlin frühzeitig Infektionen und Infektionsherde aufspüren.

[Auf dem Handy und Tablet wissen Sie mit unserer runderneuten App immer Bescheid. Sie lässt sich hier für Apple-Geräte herunterladen und hier für Android-Geräte.]

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]