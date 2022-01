Kontaktquarantäne für Kinder abgeschafft: Senatorin verteidigt neue Regeln

Die Quarantänepflicht für Kontakte von infizierten Schul- oder Kitakindern in Berlin ist abgeschafft. Das hat Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) nach einiger Verwirrung am Dienstag klargestellt. "Wenn ein Kind positiv getestet wird, kommt es automatisch in Quarantäne. (...) Der Platznachbar nicht."

Angesichts der Ansteckungsrate durch die Omikron-Variante sei es nicht mehr zielführend, die Sitznachbarn in Quarantäne zu schicken, ergänzte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). "Sonst müsste man die Entscheidung treffen: Die ganze Klasse geht in Quarantäne, weil in einem Raum gar nicht mehr gesichert werden kann, dass nur die Ansteckung bei dem unmittelbaren Sitznachbarn passiert ist."

In Richtung besorgter Eltern sagte Giffey: "Fakt ist: Alle Kinder werden getestet. Man weiß, ob der Sitznachbar negativ oder positiv ist. Wenn das Nachbarkind negativ ist, dann kann es auch in der Schule verbleiben." Deshalb erhöhe man die Testkapazitäten. Aktuell werden drei Mal pro Woche Tests gemacht; in den zwei Wochen nach den Winterferien wird an jedem Schultag getestet.

Giffey sieht auch im Aussetzen der Präsenzpflicht eine Erleichterung im Alltag: Aus Brandenburg, wo die Präsenzpflicht an Schulen schon seit Mitte Dezember nicht mehr gilt, wisse man, dass das "sehr praktikabel" sei. "Es ist nicht so, dass die Eltern für drei Wochen ihre Kinder da rausnehmen, sondern wenn ein Fall in der Klasse war, dass einzelne dann entscheiden, für ein zwei Tage nehme ich das Kind raus. Ansonsten gilt: Wenn jemand krank ist, Erkältungssymptome hat oder sonst was - das gilt auch für die Erwachsenen - dann bitte im Zweifel zu Hause bleiben, eigenverantwortlich."

Bildungssenatorin Busse verteidigte das Aussetzen der Präsenzpflicht bis Ende Februar. "Wir haben in der jetzigen Situation wirklich lange beraten", sagte die SPD-Politikerin.

Man habe sich wegen der hohen Infektionszahlen und der nur weitgehend abgeschafften Kontaktnachverfolgung dazu entschlossen, die Präsenzpflicht aufzuheben - "ganz temporär. Das heißt: Die Schulen sind geöffnet", sagte Busse. Der Zeitpunkt für eine Aussetzung der Präsenzpflicht sei relativ günstig. "Am Freitag ist der letzte Schultag vor den Winterferien, drei Stunden Unterricht, es gibt die Zeugnisse. Es passieren jetzt nicht mehr so ganz wichtige Dinge. Es werden jetzt auch keine Klassenarbeiten mehr in dieser Woche geschrieben", sagte Busse.

"Die meisten werden ja in die Schule kommen", ergänzte die Senatorin. "Man denkt jetzt (...), dass die meisten zu Hause bleiben werden. Nein, die meisten Kinder werden kommen, und die meisten Eltern, die berufstätig sind, sind auch froh, dass die Schule auf ist und dort Unterricht statt findet und auch die ergänzende Betreuung in Ganztagsschulen." In Neukölln etwa seien am Dienstag ein bis drei Prozent der Kinder nicht in die Schule gegangen.