Finanzsenator: Kleine Firmen bekommen weiter Unterstützung

Kleine Unternehmen, Freiberufler und Selbstständige in Not sollen in der Coronavirus-Krise auch über diese Woche hinaus staatliche Zuschüsse bekommen können. Das kündigte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung an. „Nach Abarbeiten der ersten Welle“ werde das am vergangenen Freitag gestartete Landesprogramm noch vor Ende dieser Woche überführt in das mittlerweile ausgelobte Bundesprogramm, erläuterte er. „Es wird also weiter ein Angebot geben, aber es wird ein anderes sein.“



Im Zuge des Landesprogramms für kleine Firmen seien bis Montag 53.000 Antragsteller ausgezahlt worden, so Kollatz. Im Verlauf des Dienstag kämen weitere 30.000 hinzu. Die dann ausgezahlte Summe nannte Kollatz zunächst nicht, sie dürfte sich aber auf rund 800 Millionen Euro belaufen. (dpa)