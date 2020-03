Hotelbranche in Brandenburg spürt Auswirkungen des Coronavirus

Die Hotel- und Gaststättenbranche in Brandenburg rechnet nach Angaben des Fachverbands Dehoga mit Einbußen als Folge des Coronavirus. „Es gibt auch Stornierungen in Brandenburg“, sagte Hauptgeschäftsführer Olaf Lücke der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. „Fakt ist, dass wir die Branche sind, die am stärksten betroffen ist und wo es vor allem die Hotellerie trifft.“



Nach einer Schnellumfrage des Dehoga-Bundesverbandes vom 4. und 5. März, an der sich fast 10 000 Hotels, Caterer und Restaurants beteiligten, berichten 76,1 Prozent der Betriebe von Umsatzeinbußen aufgrund der Coronavirus-Krise.



Der Hauptgeschäftsführer des Dehoga Brandenburg verwies als einen Grund für Stornierungen auf die Absagen von Veranstaltungen in Brandenburg. „Wir sind jetzt nicht so betroffen wie die großen Messestandorte, wo die großen Messen wie jetzt in Berlin abgesagt werden“, sagte Lücke. Aber: „Das macht sich natürlich in Brandenburg bemerkbar.“ Die Branche in Brandenburg profitiere auch von solchen Messen in Berlin.



Die weltgrößte Reisemesse ITB in Berlin, die für März geplant war, wurde wegen der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. In Potsdam wurde die Job- und Ausbildungsmesse „JOBinale“ am 11. März gestrichen. Dazu waren mehr als 5000 Besucher erwartet worden.



Der Dehoga sieht noch ein anderes Problem: „Es gibt auch Zurückhaltung bei Neubuchungen“, sagte der Verbandsgeschäftsführer. Um einen genauen Überblick über das Ausmaß von Einbußen zu bekommen, hat der Branchenverband bundesweit eine Umfrage gestartet. Lücke betonte, es gehe um Veranstaltungen und Firmenevents, weniger um Touristen.



Er hält eine finanzielle Unterstützung der Politik für die Branche für notwendig. „Es müssen natürlich effektive Hilfen sein“, sagte er und nannte die Überbrückung von Liquiditätsproblemen und steuerliche Maßnahmen als Beispiele.



Die Tourismus-Marketinggesellschaft Brandenburg kommt zu einer ähnlichen Einschätzung. „Die Branche spürt eine Verunsicherung, das nehmen wir am Markt wahr“, erklärte der stellvertretende Sprecher Patrick Kastner. „Viele Menschen und Organisationen agieren vorsichtiger und es besteht mehr Interesse an Optionen wie beispielsweise Rücktrittsmöglichkeiten bei Veranstaltungen oder Ähnlichem.“ Jeder Gast oder Unternehmer wisse: Die Gesundheit habe Vorrang. Nun müsse abgewartet werden, wie lange das weitere Geschehen dauere.



Die rund 1685 Hotels und Pensionen mit jeweils mehr als zehn Betten zwischen Oder und Elbe bieten nach Angaben des Wirtschaftsministeriums knapp 129 000 Übernachtungsplätze an. Die Tourismusbranche peilte bisher für dieses Jahr die Marke von 15 Millionen Gästeübernachtungen an - nach dem Rekord von 14 Millionen im vergangenen Jahr. Als Kernproblem der Branche gilt der Mangel an Fachkräften für Gastronomie und Hotellerie. (dpa)