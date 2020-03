In Berlin ist die Zahl der Coronavirus-Fälle binnen eines Tages so stark angestiegen wie nie zuvor. Die Senatsgesundheitsverwaltung meldete am Mittwochabend 519 Infizierte in Berlin. Das sind 136 Fälle mehr als noch am Dienstag, als die Verwaltung über 383 bestätigte Infizierte berichtete. Zuletzt hatte die Zahl eher um etwa 50 Fälle am Tag zugenommen. Die meisten neuen Fälle sind in den mittleren Altersgruppen zwischen 30 und 59 Jahren hinzugekommen; den steilsten Anstieg gab es jedoch mit 60 Prozent bei Menschen über 60.

Ein Test beim Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) fiel indes negativ aus. Der Senatschef war am 9. März bei einer Veranstaltung mit dem israelischen Botschafter Jeremy Issacharoff, der später positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Müller hatte sich deshalb am Mittwoch für vier Tage in Quarantäne begeben. Auch die Sitzung des Parlaments am Donnerstag war deshalb ausgefallen. Sie soll voraussichtlich in einer Woche nachgeholt werden.

Alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Situation in Berlin und Brandenburg erfahren Sie in diesem Blog weiter unten. Entwicklungen aus Deutschland und der Welt können Sie in diesem Newsblog verfolgen. Die Umwälzungen im Sport begleiten wir in einem weiteren Blog.

Mehr Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

Mehr zum Thema 1000-Betten-Klinik in nur drei Wochen Dieser Pensionär soll Berlins Covid-19-Krankenhaus aufbauen

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]