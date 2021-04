Zur Einführung der Bundesnotbremse am Sonnabend hat sich in Berlin bereits öffentlicher Protest dagegen geregt. Mehrere Radfahrer fuhren am Abend durch die Innenstadt, um ihre Kritik an der Ausgangssperre kundzutun. In der Rigaer Straße gab es ein Punkkonzert. (Mehr dazu weiter unten im Newsblog.)

Weitere Corona-Nachrichten: