Intensivbetten-Belegung nimmt weiter zu

Am Sonntag meldete die Gesundheitsverwaltung 362 Neuinfektionen. Das ist deutlich weniger als am Samstag (362) und am Freitag (1084). Allerdings liegen die Zahlen am Wochenende niedriger, da nicht alle Gesundheitsämter ihre Zahlen übermitteln.

Zwei der drei Corona-Ampeln stehen weiterhin auf Grün – der R-Wert liegt aktuell bei 1,1. Auch auf Grün steht der Wert für die Belegung der Intensivbetten: 13,9 Prozent der Patienten auf Berliner Intensivstationen werden wegen einer Coronainfektion behandelt. In den vergangenen Tagen ist dieser Wert allerdings stetig gestiegen – am Samstag lag er noch bei 13,5. In den kommenden Tagen könnte er über die Schwelle von 15 Prozent steigen. Dann schlägt die Corona-Ampel auf Gelb um.

Weiterhin auf Rot steht der Wert für die Inzidenz, die berlinweit bei 166,1 liegt. Die stadtweit höchste Inzidenz verzeichnet derzeit Friedrichshain-Kreuzberg (278,3). Darauf folgen Neukölln (254) und Mitte (200,9).