Kritik an Sandra Scheeres wächst: Bleibt es beim Wechselunterricht bis zu den Sommerferien?

Es kommt nicht ständig vor, dass Brandenburg als Vorbild für Berlin gelobt wird - in der Schulpolitik ist das seit Tagen so. Die Landesregierung in Potsdam hat entschieden, dass die Grundschulen am Montag vollständig wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren dürfen, eine Woche später die weiterführenden Schulen. Voraussetzung ist eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz unter 50. Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat sich dagegen auf Wechselunterricht bis zu den Sommerferien festgelegt und steht dafür erheblich in der Kritik.

Der Druck kommt von vielen Seiten: Eltern, Ärzten, Oppositionsparteien, Koalitionspartnern, Parteifreundinnen. Die Gemengelage ist kompliziert. Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch forderte am Donnerstag eine schnelle Rückkehr zum Präsenzunterricht. Zumindest den Grundschulkindern solle ein Stück Normalität zurückgegeben und regulärer Unterricht noch vor den Ferien ermöglicht werden, sagte Jarasch. „Organisatorische Gründe wie von der Schulsenatorin vorgebracht, können keine Gründe sein, um Berlins Schülerinnen und Schüler die Rückkehr in den Präsenzunterricht zu verwehren.“ Ähnlich hatte sich Silke Gebel am Tag zuvor schon geäußert - Fraktionsvorsitzende des grünen Koalitionspartners.

Der Berliner CDU-Vorsitzende und Spitzenkandidat Kai Wegner sprach sich am Donnerstag dafür aus, die Schulen „schnellstmöglich“ wieder zu öffnen. Auch SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey hat dafür plädiert, die bisherige Praxis zu überdenken. Neuköllns Gesundheitsstadtrat Falko Liecke will die weitere Öffnung der Schulen ebenfalls. Der CDU-Politiker schloss sich am Mittwoch ausdrücklich den Forderungen eines offenen Briefs zahlreicher Kinder- und Jugendärzte an, der unter anderem an Bildungssenatorin Scheeres gerichtet war.

Die Bildungsverwaltung will am Wechselunterricht bis zu den Ferien festhalten, hat aber mehr Aktivitäten im Klassenverband als bisher in Aussicht gestellt. (dpa)