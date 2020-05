Die Zukunft des Fliegens sei derzeit auch in Berlin "nur mit der Glaskugel zu beurteilen", sagte der Geschäftsführer der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB), Engelbert Lütke Daldrup, am Mittwoch im Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses. In den letzten Tagen seien maximal 2500 Fluggäste in Berlin gezählt worden. "Das ist fast nichts." Die FBB benötigt noch mindestens 400 Millionen Euro Fremdkapital, um wirtschaftlich über die Runden zu kommen. Weil die Lage am Kapitalmarkt "derzeit sehr volatil" sei, wolle man aber erst im Sommer wegen neuer Kredite wieder an die Banken herantreten. (Mehr dazu unten im Blog.)

Über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie wird Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch mit den Regierungschefs der sechs ostdeutschen Bundesländer in einer Videokonferenz sprechen. Danach werden Merkel und der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) vor die Presse treten. Die Berliner FDP fordert vom Senat die sofortige Öffnung der Schankwirtschaften. Anders als Restaurants dürfen diese weiterhin nicht öffnen. FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja kritisiert: "Der Senat kann nicht erklären, warum die Infektionsgefahr in einer Schankwirtschaft größer sein soll als in einem Restaurant."

Die aktuelle Reproduktionszahl, der sogenannte R-Wert, ist in Berlin auf 0,9 gesunken. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Dienstagabend mit. Damit sind wieder alle drei Indikatoren der sogenannten Corona-Ampel im grünen Bereich.

