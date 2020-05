Der Berliner Senat hat sich bei seiner außerordentlichen Sitzung am Donnerstag auf weitere Lockerungen in der Coronakrise geeinigt. Nächste Woche, am 2. Juni, dürfen Kneipen wieder Gäste bewirten. Kinos dürfen ab dem 30. Juni wieder Gäste empfangen. Sport in Gruppen mit bis zu 12 Personen ist dann auch zugelassen – sowohl draußen als auch drinnen.

Die Teilnehmerbeschränkung für Demos wird schon 30. Mai aufgehoben, Fitnessstudios dürfen auch bald wieder Kunden zum Training empfangen – 2. Juni. Und auch der Open-Air-Sommer fällt nicht ganz aus. (Mehr dazu unten im Blog.)

Der Berliner Gastroverband Dehoga hat sich erfreut über die baldige Öffnung von Berliner Kneipen geäußert, allerdings müsse man "jetzt sehen, wie viele Betriebe die neue Verordnung nicht umsetzen können", so Gerrit Buchhorn vom Verband.

Die Berliner Polizei stellt sich auf eine Vielzahl von Demonstrationen am Pfingstwochenende ein. Für Samstag und Sonntag seien mehr als 60 Versammlungen unter freiem Himmel angemeldet, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Gerechnet werde zudem mit nicht angemeldeten Demonstrationen. Versammlungen sind am Samstag laut Polizei am Rosa-Luxemburg-Platz, am Alexanderplatz, am Großen Stern und vor dem Reichstag angekündigt. Das Berliner Bündnis gegen Rechts teilte mit, Anhänger von Verschwörungsideologien inszenierten sich an symbolträchtigen Orten. Dem wolle man sich entgegenstellen, sagte ein Sprecher.

Alle drei Corona-Ampeln stehen derzeit auf Grün. Am Donnerstag lag der R-Wert bei 0,36 und damit zum dritten Mal in Folge unter 1. Auch die anderen Indikatoren waren günstig. Die Zahl der aktiven Fälle hat von 332 auf 333 leicht zugenommen, hingegen wurden mit 35 Neuinfektionen wieder mehr gemeldet als in den Tagen zuvor. Auch die Zahl der Covid-19-Patienten im Krankenhaus ist leicht gestiegen. 196 Betroffene sind bislang am Coronavirus gestorben.

