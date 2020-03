Ärzteschaft und Gesundheitsverwaltung befürchten, dass Patienten aus Furcht vor einer Infektion mit dem Coronavirus Praxen und Rettungsstellen meiden und dadurch gefährliche Erkrankungen unbehandelt bleiben könnten. Krankenhäuser würden bereits einen Rückgang an Schlaganfall-Patienten verzeichnen. Ein Appell an die Bevölkerung soll dazu beitragen, notwendige Behandlungen nicht aufzuschieben (mehr dazu im Newsblog unten).

In Berlin sind mit Stand Samstagabend 2337 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, also 185 mehr als am Tag zuvor. Jörn Kubicki, der Partner des früheren Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit, starb an Herzversagen infolge einer langjährigen Lungenerkrankung und einer Coronavirus-Infektion. Neun Menschen sind laut Gesundheitsverwaltung bisher an Covid-19 gestorben, 765 genesen. In Brandenburg sind bisher drei Corona-Patienten gestorben. Dort gibt es offiziell 721 Infizierte.

Alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Situation in Berlin und Brandenburg erfahren Sie in diesem Blog weiter unten. Entwicklungen aus Deutschland und der Welt können Sie in diesem Newsblog verfolgen. Die Entwicklungen im Sport begleiten wir in einem weiteren Blog.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

