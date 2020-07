Kalayci setzt sich durch: Corona-Tests an Flughäfen sollen kommen

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat sich mit ihrer Forderung nach Corona-Tests an Flughäfen offenbar durchgesetzt. Reisende aus sogenannten Risikogebieten im Ausland sollen künftig unmittelbar nach ihrer Rückkehr in Deutschland auf das Coronavirus getestet werden. Dazu sollen an Flughäfen Teststellen eingerichtet werden. Auf diese Linie verständigten sich die Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern nach Angaben des Vorsitzlandes Berlin am Mittwoch bei einer Schaltkonferenz, ohne zunächst einen formalen Beschluss zu fällen.

Hintergrund ist die Gefahr, dass Urlauber und Reisende aus Risikogebieten das Virus nach Deutschland bringen könnten. Auf Twitter äußerte sich Kalayci am Donnerstagmorgen erneut dazu: „Wir müssen leider davon ausgehen, dass Menschen in Ländern mit hohem Covid-19-Risiko Urlaub machen und das Virus wieder einschleppen. Erste Anzeichen dafür gibt es bereits.“ Am Mittwoch war bekannt geworden, dass eine Cottbuser Familie sich im Mallorca-Urlaub infiziert hatte. In der Stadt in Brandenburg hatte es zuvor mehr als drei Monate keinen Corona-Fall gegeben. (Mehr dazu weiter unten im Blog.)