Jens Spahn rügt Partyszene und fordert

mehr Einsatz von Berlin

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat das Infektionsgeschehen in Berlin in einer Pressekonferenz am Montag scharf kritisiert.

Der CDU-Minister fordert die Städte Berlin und Bremen angesichts stark steigender Corona-Neuinfektionen auf, die bestehenden Corona-Beschränkungen strikter umzusetzen.

Es sei in Ordnung, eine Maskenpflicht in Büroräumen anzuordnen, sagt der CDU-Politiker.

Er kritisiert aber scharf, dass etwa die Maskenpflicht in Restaurants teilweise nicht eingehalten werde und weiter illegale Partys stattfänden. "Das passt nicht zu einer Infektionslage einer Stadt wie Berlin." Man müsse diejenigen, die sich an Regeln hielten, vor denen schützen, die dies nicht täten.

Spahn rief die Menschen in Berlin und andernorts auf, sich stärker an die Corona-Regeln zu halten. In Büros sollten Masken getragen werden und es sollten keine Partys veranstaltet werden, "so wie wir es am Wochenende in Berlin gesehen haben".