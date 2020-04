Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat eine Ausweitung der Maskenpflicht auf den Einzelhandel gefordert. Ähnlich wie im öffentlichen Nahverkehr sei auch in den Geschäften der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern nur schwer einzuhalten. „Ich halte deshalb auch dort eine Verpflichtung für unumgänglich“, betonte sie. Ab Montag gilt eine Mundschutzpflicht in Bussen und Bahnen. Der Berliner Senat liefert deshalb in der kommenden Woche rund 147.000 Schutzmasken für Bedürftige an die Bezirke. (mehr dazu unten im Newsblog).

Am ersten Wochenende mit vielen offenen Geschäften blieb der große Ansturm größtenteils aus. 700 Einsatzkräfte der Polizei kontrollierten am Sonnabend und in der Nacht zu Sonntag die Einhaltung der Corona-Regeln. 19 Objekte und 1124 Personen im Freien wurden überprüft. Dazu wurden 18 Straf- und 77 Ordnungswidrigkeitenanzeigen angefertigt. Am Sonntag fanden mehrere unangemeldete Fahrraddemonstrationen statt. Verstärkt gehen bei der Polizei Notrufe wegen Gewalt in Familien ein. In den ersten 16 Wochen des Jahres 2019 registrierte die Polizei knapp 3460 solcher Anrufe, im gleichen Zeitraum dieses Jahres waren es rund 4100.

In Berlin liegt die Zahl der offiziell gemeldeten Coronavirus-Fälle derzeit bei 5607 (Stand Samstagabend). Das sind 75 Infizierte mehr als am Vortag. Bisher sind 123 Covid-19-Patienten in Berlin gestorben. 4508 Menschen sind wieder genesen.

[Auf dem Handy und Tablet wissen Sie mit unserer runderneuten App immer Bescheid. Sie lässt sich hier für Apple-Geräte herunterladen und hier für Android-Geräte.]

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

Mehr zum Thema Mundschutz mit Gummiband selber nähen Anleitung mit Schnittmuster für eine Maske

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]