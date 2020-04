Wirtschaftssenatorin fordert Bund auf, Tourismusbranche und Gastronomie zu unterstützen

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) wirbt beim Bund für eine Unterstützung von Branchen, die in Berlin besonders schwer von den Maßnahmen im Kampf gegen Corona-Pandemie getroffen sind. In einem bereits Ende vergangener Woche verschickten Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verwies Pop auf den Beschluss, Großveranstaltungen mindestens bis zum 31. August zu untersagen. „Das trifft die Tourismus- und Eventbranche hart, ebenso die Gastronomie- und Kongresswirtschaft. Gerade in diesem Bereich sind aber in den letzten Jahren hohe Investitionen erfolgt und entsprechend hohe laufende Betriebskosten zu bedienen“, schrieb die Senatorin. Für Berlin als weltoffene und gastfreundliche Metropole sei der Tourismus eine besonders wichtige Branche mit zwölf Milliarden Euro Umsatz im Jahr und über 230.000 Arbeitsplätzen, die davon abhängen. „Die Unternehmen und ihre Angestellten brauchen unsere Hilfe“.

Pop regte zudem „Sonderregeln und -programme“ an, darunter eine Regelung zur Drittellung der Mietlasten, „die Gewerbemieter, -vermieter und die Wirtschaftsförderer gleichermaßen in die Pflicht nimmt“. In einer späteren Phase, könne sie sich auch „Gutscheine für Touristik- und Eventunternehmen“ vorstellen, damit gezielt diese besonders betroffenen Branchen „schnell wieder auf die Beine kommen“. Diese Gutscheine sollten offenbar an alle Haushalte in Deutschland verteilt werden, teilt Pops Verwaltung mit. In welcher Höhe sie ausgestellt sind, erklärte sie nicht.