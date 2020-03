Der mit dem Coronavirus infizierte Berliner ist stabil. Das teilte die Gesundheitsverwaltung am Montagmorgen mit. Der junge Mann, der in Berlin-Mitte wohne, sei in der Charité isoliert worden und werde nun behandelt. Zehn Kontaktpersonen seien identifiziert worden und wurden daraufhin in Berlin und Nordrhein-Westfalen häuslich isoliert, hieß es weiter aus dem Haus von Gesundheitssenatorin von Dilek Kalayci (SPD).

Derzeit würden weitere Kontakte des Mannes nachverfolgt. Die in Berlin identifizierten Personen sollen noch am Montag getestet werden.

Hintergrund über das Coronavirus:

Der junge Mann war am Sonntag in die Rettungsstelle der Charité gebracht worden. Derzeit werden Rettungsstellenmitarbeiter identifiziert und kontaktiert. „Eine Rettungsstelle der Charité wurde seitdem daher temporär nicht angefahren“, hieß es aus der Gesundheitsverwaltung.

Nach dem ersten Nachweis einer Coronavirus-Infektion in Berlin will Gesundheitssenatorin Kalayci am Montag (12 Uhr) über Details zu dem Fall informieren.

Kritik an Informationspolitik der Verwaltung

In der Polizei hat die Mitteilung der Gesundheitsverwaltung über die Coronavirus-Infektion schon in der Nacht für Unruhe gesorgt. Kritik gab es etwa daran, dass die Verwaltung über eine Covid-19, wie die durch den Coronavirus ausgelöste Krankheit heißt, informiert hat - allerdings ohne weitere Details zu nennen. Etwa, in welchem Bezirk der infizierte Patient wohnt.

Diese Informationspolitik sorge für weitere Unruhe in der Bevölkerung, hieß es aus Polizeikreisen.

Testergebnisse von Tropical Islands-Mitarbeitern erwartet

In Deutschland sind bislang mehr als 130 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 bekannt, das die Lungenerkrankung Covid-19 verursachen kann. Mit Berlin sind es nun zehn Bundesländer, aus denen Infektionen gemeldet wurden.

Für den Montag wurden Ergebnisse von Mitarbeitern des Brandenburger Erlebnisbads Tropical Islands erwartet. Dort war ein Mann aus Nordrhein-Westfalen zu Besuch, bei dem der Erreger später nachgewiesen wurde.

Der landeseigene Klinikkonzern Vivantes und die Charité als große Berliner Krankenhausträger sehen sich gut auf Patienten mit dem neuen Coronavirus vorbereitet. In den neun Vivantes-Häusern gebe es rund 1860 isolierfähige Zimmer, teilte der Konzern am Wochenende auf Anfrage mit.

Für die Senatsgesundheitsverwaltung sind grundsätzlich aber alle 38 Berliner Notfallkrankenhäuser und Notfallzentren für Patienten geeignet, die am Sars-CoV-2-Virus erkrankt sind. Die Nachweisverfahren übernehme das Labor von Vivantes und Charité für alle Kliniken.

Wie berichtet, kommen die Behörden kaum hinterher, jedem Verdacht nachzugehen oder die Virustests auszuwerten. Beim Tagesspiegel meldeten sich Leserinnen und Leser, die mehrere Tage lang auf ein Ergebnis ihres Virustests warten mussten oder die bei der von der Senatsgesundheitsverwaltung eingerichteten Telefon-Hotline niemanden erreicht haben.

Erst am Freitag war die Internationale Tourismusbörse ITB in Berlin – fünf Tage vor dem geplanten Beginn – abgesagt worden. Grund dafür war die Sorge vor der weiteren Ausbreitung des Virus. Offen blieb vorerst, ob Aussteller oder andere beteiligte Unternehmen eine Entschädigung erhalten.

Das Virus verbreitet sich durch Tröpfcheninfektion etwa beim Husten und Sprechen. Der Ursprung des neuartigen Virus liegt in China. Nach einer kürzlich von Chinas Gesundheitsbehörde vorgestellten Analyse sterben dort 2,3 Prozent der mit Sars-CoV-2 Infizierten, darunter sind bisher vor allem alte Menschen mit Vorerkrankungen. (Tsp/dpa)