Inzidenz in Berlin leicht gesunken - am Samstag bei 1780,3

Die Sieben-Tag-Inzidenz in Berlin ist im Vergleich zum Vortag wieder leicht gesunken. Das geht aus dem Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung hervor. Demnach lag die Inzidenz am Samstagmorgen bei 1780,3. Am Freitag war der Wert erneut auf 1803,4 angestiegen. Insgesamt wurden 9845 Neuinfektionen gemeldet. Es gab zwei weitere Todesfälle.

Die Hospitalisierungsinzidenz in Berlin lag an Samstagmorgen bei 23,0. Die Intensivbettenbelegung in der Hauptstadt betrug 17,1 Prozent. 75,5 Prozent der Berliner:innen sind vollständig geimpft, 77 Prozent sind mindestens einmal geimpft.

Unter den Berliner Bezirken weist Charlottenburg-Wilmersdorf mit einem Wert von 3631,0 die höchste Inzidenz auf. Darauf folgen Lichtenberg (2098,6), Friedrichshain-Kreuzberg (1989,9) und Mitte (1902,1). Die niedrigste Inzidenz hat Steglitz-Zehlendorf mit einem Wert von 911,2.