Corona-Inzidenz leicht gestiegen – Berlin nicht mehr Bundesland mit der höchsten Inzidenz

In Berlin hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht erhöht. Sie liegt nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montagmorgen nun bei 23,8. An den beiden Tagen zuvor betrug der Wert jeweils 23,5. Er gibt an, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen neu mit dem Virus infiziert haben.



Berlin ist damit nicht mehr das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz: In Hamburg ist der Wert mit 25,0 noch etwas höher. Im bundesweiten Vergleich auf Landkreisebene liegt die kreisfreie Stadt Solingen in Nordrhein-Westfalen mit 67,2 vorn. An fünfter Stelle bei den Landkreisen liegt der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg mit einer Inzidenz von 44,0.



Die Corona-Ampeln zur Sieben-Tages-Inzidenz und zum Wochentrend der Inzidenz stehen auf Gelb. Laut Lagebericht der Gesundheitsverwaltung ist die Sieben-Tages-Inzidenz im Vergleich zu derjenigen von vor sieben Tagen um 34 Prozent gestiegen. Grün zeigt die Ampel zur Auslastung der Intensivbetten: Der Anteil der für Covid-Patienten benötigten Plätze auf Intensivstationen liegt wie an den beiden Vortagen bei 3,5 Prozent, wobei dieser Indikator im Lagebericht mit einem Sternchen markiert ist, was bedeutet, dass der Wert nicht tagesaktuell ist. Am Freitag wurde der Wert mit 3,8 Prozent angegeben.



In Berlin sind zwischen Sonntag und Montag elf Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden, zehn davon meldete der Bezirk Steglitz-Zehlendorf, einen Fall meldete Reinickendorf, alle anderen Bezirke wiesen keine neuen Fälle aus. Auch wenn möglich ist, dass in einzelnen Bezirken keine neuen Covid-Fälle verzeichnet wurden, lässt sich, wie bereits am Sonntag berichtet, die geringe Fallzahl wahrscheinlich überwiegend auf die am Wochenende eingeschränkte Arbeit einiger Gesundheitsämter zurückführen. Gestern hatten nur drei Bezirke Neuinfektionen gemeldet.

Seit Beginn der Pandemie wurden in der Hauptstadt 181.714 Corona-Infektionen registriert. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gab es nach den Daten des RKI zuletzt nicht.

Bereits vollständig geimpft sind dem RKI zufolge 48,3 Prozent der Berlinerinnen und Berliner, 59,9 Prozent haben mindestens die erste Impfung erhalten. (mit dpa)