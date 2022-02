17.566 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 1790,2

Nachdem sie im Laufe des Woche schrittweise gesunken war, ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin nun wieder gestiegen. Der Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung wies sie am Donnerstag mit 1790,2 aus - nach 1693,9 am Mittwoch. Am Montag hatte sie allerdings noch bei 1821 gelegen. Die Gesundheitsämter meldeten 17.566 Neuinfektionen. Ein weiterer Todesfall wurde im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion registriert.

Berlin weist damit die bundesweit höchste Inzidenz auf, wie die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigen. Es folgen Hessen mit 1579,9 und Brandenburg mit 1576,1. Unter den Stadt- und Landkreisen ist der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf mit 2705,1 bundesweit führender Hotspot. Es folgen der Landkreis Dachau, der Bezirk Neukölln, die Stadt Frankfurt am Main und der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg - die Verteilung ist also gleichmäßiger als im Januar, als zwischenzeitlich ein halbes Dutzend Berliner Bezirke die größten Hotspots waren.

Deutlich zugenommen hat die Zahl der Intensivpatienten: Erstmals seit drei Wochen ist sie wieder über 200 gestiegen - im Lagebericht sind 201 Covid-19-Patienten mit schwerem Verlauf verzeichnet, 13 mehr als am Vortag. Das entspricht einem Anteil von 17,7 Prozent an den verfügbaren Intensivbetten, die dazugehörige Corona-Ampel zeigt Gelb (Schwelle zu Rot: 20 Prozent). Den meisten Intensivpatienten mit Covid-19-Erkrankung in diesem Jahr gab es mit 204 am 14. Januar. Am 22. Januar war sie sogar auf 164 gesunken.

Insgesamt sind in Berlins Krankenhäusern 1201 Patienten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auf den Normalstationen liegen aktuell 1000 Infizierte. Allerdings handelt es sich dort oft um Zufallsbefunde, viele Patienten sind wegen anderer Leiden in Behandlung. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der neuen Corona-Fälle in den Krankenhäusern pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, beträgt 23,3, die Ampel ist Rot. Wegen der vielen Zufallsbefunde wird dieser Indikator inzwischen jedoch als wenig aussagekräftig eingeschätzt.

