1147 Neuinfektionen, 105 Intensivpatienten, Inzidenz steigt auf 129,4

Das Coronavirus breitet sich in Berlin wieder schneller aus. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich rechnerisch 129,4 von 100.000 Menschen an, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag mitteilte. Berlin liegt damit in etwa im bundesweiten Durchschnitt. Am Donnerstag vergangener Woche hatte der Wert noch bei 108,6 gelegen, eine weitere Woche zuvor bei 79,2. Am Mittwoch lag die Inzidenz in Berlin bei 124,9 und damit über dem Bundesschnitt von 118,0. Deutschlandweit stieg sie jedoch zu Donnerstag sprunghaft auf 130,2 an, erheblich stärker als in Berlin. Auch in der Hauptstadt steht die Corona-Ampel für die Inzidenz weiter auf Rot.





Zum zweiten Mal in Folge wies der Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung am Donnerstag mehr als 1000 registrierte Neuinfektionen aus. Am Mittwoch waren 1082, nun sogar 1147. Erneut wurden sieben Todesfälle infolge einer Corona-Infektion verzeichnet.





Eine starke Zunahme zeigte sich auf den Intensivstationen: Binnen eines Tages mussten dort elf neue Covid-19-Patienten mit schwerem Verlauf aufgenommen werden, die Gesamtzahl ist erstmals seit langem wieder dreistellig - derzeit werden 105 Betroffene intensivmedizinisch behandelt. Ihr Anteil an der Auslastung der Intensivbetten ist erstmals seit langem wieder im zweistelligen Prozentbereich: Der Lagebericht gab sie mit 10,2 Prozent an, nach 9,2 Prozent am Mittwoch. Die dazugehörige Ampel steht auf Gelb, die Schwelle zu Rot liegt bei 20 Prozent. Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der neuen Corona-Fälle in Kliniken insgesamt binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner, ging von 3,6 am Dienstag über 3,4 am Mittwoch auf 3,2 am Donnerstag leicht zurück.





In kleinen Schritten geht es beim Impfen voran: Etwa zwei Drittel der Berlinerinnen und Berliner sind nach Angaben der Gesundheitsverwaltung vollständig gegen das Virus geimpft. Diesen Schutz haben 66,4 Prozent, mindestens eine Spritze bekamen 69,0 Prozent, das sind jeweils 0,1 Prozentpunkte mehr als am Vortag. (mit dpa)