Inzidenz sinkt weiter - große Unterschiede zwischen den Bezirken

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt in Berlin weiterhin unter 60. Sie betrug am Mittwoch 57,9, ein leichter Rückgang im Vergleich zum Wert von 59,6 am Dienstag. Das geht aus dem täglichen Lagebericht der Gesundheitsverwaltung hervor. Der Wert hatte Mitte Februar einen Tiefstand von 53,7 erreicht - war aber seitdem wieder angestiegen und lag kürzlich auch wieder über 70.

ein wichtiger Faktor bei Lockerungen. Sinkt der Wert unter 50 dürfen etwa Läden wieder regulär öffnen (mit Personenbeschränkungen). Die Inzidenz istSinkt der Wert unter 50 dürfen etwa(mit Personenbeschränkungen).

Die Bezirke unterscheiden sich stark bei den Inzidenz-Werten. Während Pankow am besten dasteht, mit 36,6, ist die Rate der Neuinfektionen in Tempelhof-Schöneberg (85,8) und Neukölln (79,1) mehr als doppelt so hoch. Dabei sind derzeit ebenfalls starke Schwankungen zu erkennen: Noch am Vortag wies Pankow einen Wert von 28 auf, Tempelhof-Schöneberg hingegen 92.

Die Ampel für den Inzidenzwert steht auf Rot. Das bleibt so, bis die Zahl unter 30 sinkt. Grün wird die Ampel erst ab einer Inzidenz unter 20. Orange ist die Ampel für die Auslastung der Intensivbetten . Sie liegt bei 17,5 Prozent. 207 Covid-19-Patient:innen sind derzeit wegen eines schweren Verlaufs in intensivmedizinischer Behandlung, fünf weniger als am Dienstag. Der R-Wert liegt im grünen Bereich mit 0,72. Er gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Unter Experten gilt ein Wert unter 1 als wichtig dafür, die Ausbreitung des Virus in den Griff zu bekommen.

Am Mittwoch wurden in Berlin 489 neue Infektionen registriert. Es gab 16 weitere Todesfälle. Eine Woche zuvor waren es noch 447 neue Fälle und zwölf Tote.