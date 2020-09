Rettungskräfte im Einsatz: Corona-Verdacht in zwei Pflegeheimen

Sieben Senioren aus zwei Berliner Pflegeheimen sind am Freitagmorgen mit Atemwegsbeschwerden und Verdacht auf Covid-19 in Berliner Kliniken gebracht worden. In der Seniorenresidenz in der Zietenstraße in Schöneberg gibt es 20 bestätigte Covid-19-Fälle. Nach Angaben der Feuerwehr sollen am Morgen mehrere erkrankte Senioren über Atemwegsbeschwerden geklagt haben. Die alarmierte Feuerwehr erreichte das Heim gegen 7.40 Uhr. Ein Oberarzt habe daraufhin die Betroffenen untersucht.





Auch in einem Pflegeheim in der Ackerstraße in Gesundbrunnen wurden mehrere Personen wegen Verdachts auf Covid-19 von einem Arzt untersucht und wegen starker Symptome ins Krankenhaus gebracht. Angaben zum Alter oder Zustand der Betroffenen konnte ein Sprecher der Feuerwehr nicht machen. Der Einsatz dauerte bis 12 Uhr. (Corinna Cerruti)