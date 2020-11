Gesundheitsausschuss tagt: Kalayci informiert über Situation in Krankenhäusern Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) wird heute ab 9 Uhr im Gesundheitsausschuss über die Situation in den Berliner Krankenhäusern informieren. Auch wenn die Intensivbetten-Ampel nach Rot wieder Gelb zeigt, ist keine Entwarnung in Sicht. 25,3 Prozent der Betten sind auf den Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt. Kalayci appellierte an die Berliner, auf jeden Kontakt zu verzichten, der nicht zwingend erforderlich ist.

Die SPD-Politikerin sagte im ZDF-Morgenmagazin, die Krankenhäuser hätten frühzeitig reagiert. „Die Steuerung der Patienten funktioniert in Berlin gut, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle temporär zu einem Engpass kommt.“ Derzeit seien 210 Intensivbetten noch frei. Die Krankenhäuser seien in der Lage innerhalb von 24 Stunden noch 270 weitere Betten zu aktivieren. „Und im ganz, ganz schlimmen Ernstfall haben die Krankenhäuser noch weitere Kapazitäten.“ Kalayci wies darüber hinaus auf das Covid-19-Krankenhaus am Messedamm in Charlottenburg-Wilmersdorf hin.

In Bezug auf die Testung von Lehrkräften in Berliner Schulen sagte Kalayci, die Verwaltung habe „für dieses Jahr“ insgesamt rund sechs Millionen Schnelltests besorgt. Das Problem sei „nur“, dass nicht geklärt sei, wer überhaupt testen darf. Das sei bisher nur das medizinische Personal. Deshalb gebe es den Auftrag an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die Rahmenbedingungen zu ändern. Kalayci ist zurzeit Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz.

Der Gesundheitsaussschuss im Berliner Abgeordnetenhaus will sich neben der aktuellen Lage auch mit Fragen der Pflegeausbildung befassen. Eine Studie der Berliner Krankenhausgesellschaft von 2019 kam zu dem Schluss, dass in den kommenden zehn Jahren zusätzliche 10.000 Pflegekräfte gewonnen werden müssen.



Im Ausschuss will die CDU-Fraktion zudem ihren Forderungen nach einem weiteren Frauenhaus und nach einer umfassenden Berliner Studie zur Rolle von Kindern in der Pandemie Nachdruck verleihen.