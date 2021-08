Müller: „Wer sich nicht impfen lässt, wird mit Einschränkungen leben müssen“

Im Einklang mit der Bundesregierung will auch Berlin sein Corona-Warnsystem, die drei Ampeln, überarbeiten, und damit dem Inzidenzwert geringeren Stellenwert einräumen. Dieser habe als Richtwert zwar nicht ausgedient, erklärte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung. Konkret werde wohl aber Werten wie der Hospitalisierung – die Zahl der Corona-Infizierten, die ins Krankenhaus müssen – und der Auslastung der verfügbaren Intensivbetten in Berlin eine höhere Bedeutung zukommen. Auch die Impfquote in Berlin sowie „Trendparameter“, an denen man erkennen könne, mit welcher Dynamik sich die Situation in welche Richtung entwickelt, sollen laut Müller stärker an Bedeutung gewinnen. Es gehe um eine „Gesamtschau“, die „nicht alles an einem einzigen Wert misst“, sagte Müller. Wie das genau aussehen soll und vor allem, welche Werte in Zukunft welche Einschränkungen nach sich ziehen könnten, wolle man nach der Senatssitzung in der kommenden Woche mitteilen.

Eines sei aber jetzt schon klar, sagte Müller: „Allen muss bewusst sein, dass wenn man sich nicht impfen lässt, man möglicherweise in einen Herbst schlittert, in dem man sich selbst infiziert und nach wie vor schwer erkranken kann, oder in dem man sehenden Auges mit Einschränkungen leben muss.“ Auch in Berlin gebe es immer mehr private Akteure, die ihre Räumlichkeiten oder Dienstleistungen nur für Geimpfte oder Genesene anbieten möchten, sagte Müller. Er gehe davon aus, dass bald immer mehr Gastronomen, Reise- oder Konzertveranstalter sich „das Hin und Her mit den Tests“ sparen würden, „sondern sagen: ,Wir haben eine klare Regel: In unser privates Unternehmen – das könnte ihnen niemand verbieten – lassen wir nur noch Genesene und Geimpfte.‘“ Müller appellierte deshalb erneut, die kommenden sechs oder acht Wochen zu nutzen, um sich impfen zu lassen und solchen Einschränkungen zu entgehen. „Wir wollen Kultur, Sport, wir wollen viele Dinge doch im öffentlichen Raum gemeinsam erleben. Das macht unser Zusammenleben aus.“

Wie das Zusammenleben zukünftig in Berliner Clubs aussehen wird, blieb am Dienstag noch unklar. Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts, das am Freitag das generelle Verbot von Tanzveranstaltungen in Berlin gekippt hatte, werde man keine Berufung einlegen, erklärte Müller. Neue Regeln für Clubs wie auch für andere Kultur- und Sportveranstalter sollen ebenfalls in der Senatssitzung nächste Woche besprochen werden.