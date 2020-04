Sport, Freunde, Spielplatz - das wünschen sich die Kita-Eltern zur Entlastung

Der Berliner Landeselternausschuss Kita (LEAK) ruft die Politik dazu auf, in der Coronakrise neue Modelle der Betreuung zu zu entwickeln, um Familien auch ohne den regulären Kita-Betrieb im Alltag zu entlasten. "Wir müssen gemeinsam Modelle finden, an Ideen mangelt es nicht", heißt es in einer Stellungnahme vom Donnerstag. "Ganz grundsätzlich brauchen alle Kinder und ihre Eltern Perspektiven, die ihre Bedürfnisse ernst nehmen!"

Der LEAK hatte zuvor Eltern gefragt, welche Unterstützung sie sich derzeit in der Coronakrise wünschen. Die meisten würden die Kinder gerne wieder auf Spielplätze, in Bibliotheken, zum Sport schicken können. Auch die Betreuungangebote in diesen Bereichen fehlen den Eltern zurzeit, um sie zu entlasten.

Basierend auf der Umfrage, macht der LEAK Vorschläge, wie man die Eltern entlasten könnte, bis die Kitas wieder regulär öffnen: „Pädagogische Fachkräfte könnten einige Tage in der Woche für mehrere Stunden Kita-Gärten öffnen. Wir könnten Spielplätze mit Einschränkungen öffnen. Wir könnten Nebenstraßen zu Spielstraßen umwidmen. Wir könnten Notbetreuung in Kitas für Kleinstgruppen tageweise oder vor- und nachmittags getrennt anbieten. Wir könnten Eltern ermöglichen 2-3 Vor- oder Nachmittage pro Woche Betreuung in Anspruch zu nehmen.“