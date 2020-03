Bis zu 5000 Menschen wegen einer Infizierten in Quarantäne

Nach einem Coronavirus-Verdacht an einer B randenburger Schule befinden sich schätzungsweise 4000 bis 5000 Menschen in häuslicher Quarantäne. Diese Zahlen nannte der Amtsdirektor der Kleinstadt Ne ustadt/ Dosse , Dieter Fuchs, am Montag der dpa. Zuvor hatte der rbb darüber berichtet.





Die Maßnahme lässt sich zurückführen auf den Fall einer infizierten Berlinerin. Mit ihr hatten mehrere Lehrer einer Gesamtschule in Neustadt/ Dosse (Kreis Ostprignitz-Ruppin) Kontakt. Daraufhin or dnete das Gesundheitsamt die häusliche Isolation an. Das betrifft der Behörde die 730 Schüler der Gesamtschule mit angegliederter Grund- und Förderschule, Lehrer, Verwaltungsmitarbeiter und die Angehörigen. Allerdings leben diese nicht alle in Neustadt/Dosse, das selbst nur 3500 Einwohner hat. An der Schule lernen Schüler aus der Region und dem gesamten Bundesgebiet. Sie wurden angehalten, selbstständig nach Hause zu fahren und sich dort in häusliche Isolation zu begeben.