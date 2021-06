Impfaktion: Am Sonntag muss Marzahn-Hellersdorf nachordern

So unterschiedlich kann es gehen: Am Freitag blieb noch Impfstoff übrig, am Sonnabend musste die Aktion auf alle Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirks ausgeweitet werden - und an diesem Sonntag sind nach vier Stunden schon alle 800 eingeplanten Dosen verteilt. Anders als an den ersten beiden Tagen war die Nachfrage bei der Brennpunkt-Impfaktion in Marzahn-Hellersdorf am dritten und letzten Tag groß. Bürgermeisterin Dagmar Pohle (Linke) habe deshalb noch einmal 200 Dosen beim Land nachgeordert, die auch kurzfristig geliefert werden sollen, wie ein Sprecher des Bezirksamts am frühen Nachmittag dem Tagesspiegel mitteilte - jeweils zur Hälfte die Mittel von Moderna und Johnson&Johnson.

Rund 120 Leute würden derzeit schon für die 200 Dosen anstehen, erklärte der Sprecher. "Wer jetzt noch kommt, kommt auf volles Risiko", sagte er - und muss womöglich damit rechnen, wieder weggeschickt zu werden. Warum die Nachfrage am Sonntag so viel höher war als in den Tagen zuvor, konnte der Sprecher zunächst auch nicht erklären. Womöglich habe aber der erneute Aufruf am Sonnabend, als mangels Nachfrage die Aktion für die gesamte Bevölkerung des Bezirks geöffnet worden war, manchen an die gute Gelegenheit erinnert, sich kurzfristig impfen lassen zu können. Am Sonntag allerdings war die Aktion zunächst wieder auf zuvor festgelegte Straßen beschränkt - und dabei bleibt es nun auch. "Eine Freigabe für den ganzen Bezirk", betonte der Sprecher, "wird es heute nicht mehr geben."