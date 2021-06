Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in Berlin auf unter 30

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Berlin inzwischen bei unter 30. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag einen Wert von 28,7 für die Hauptstadt. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen neu mit dem Coronavirus infiziert haben. Am Vortag lag die Inzidenz noch bei 31,4.



Das RKI registrierte 183 Neuinfektionen in Berlin. Damit stieg die Gesamtzahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie auf 178.931. Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden gemeldet. Die Gesamtzahl der Toten lag am Freitag laut RKI bei 3502.

Laut Lagebericht der Gesundheitsverwaltung ist am Freitag keine Corona-Ampel mehr rot. Mit der Inzidenz ist nun auch der letzte Pandemie-Indikator auf Gelb umgesprungen, der die Reproduktionszahl (R-Wert) zeigt mit 0,85 auf Grün, ebenso der Anteil der für Covid-Patienten benötigten Intensiv-Plätze (11,7 Prozent) und der Wochentrend der 7-Tage-Inzidenz (minus 12 Prozent).

In Berlin haben laut Lagebericht vom Freitag 43,3 Prozent der Einwohner mindestens eine Impfung erhalten, 19 Prozent sind vollständig geimpft.

Aufgrund der zurückgehenden Neuinfektionen und der damit sinkenden Inzidenz treten in Berlin an diesem Freitag weitere Lockerungen in Kraft: Restaurants dürfen nun wieder ihre Innenräume für Gäste öffnen, allerdings nur bei negativem Testergebnis. In der Außengastronomie sowie beim Einkaufen entfällt die Testpflicht. Auch Fitnessstudios dürfen wieder öffnen. Allerdings muss auch hier ein negativer Test vorgelegt werden. (mit dpa)