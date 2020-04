Die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit meldete am Dienstagabend 4032 bestätigte Coronavirus-Infizierte in Berlin, also 176 mehr als am Montag. Die Zahl der Verstorbenen stieg um vier auf nun 32. Derzeit werden 505 Corona-Patienten in Berlins Kliniken behandelt, davon befinden sich 118 auf Intensivstationen. 2233 Personen sind wieder genesen (mehr dazu unten im Blog).

Das Verbot von Gottesdiensten in der Corona-Krise ist aus Sicht des Berliner Verwaltungsgerichts nicht zu beanstanden. Damit wurden Eilanträge eines religiösen Vereins sowie eines Gläubigen abgelehnt. Die Bestimmung bedeute zwar einen Eingriff in die Religionsfreiheit, so das Gericht. Dieser sei jedoch wegen des Schutzes von Leben und Gesundheit sowohl der Gläubigen als auch der übrigen Bevölkerung gerechtfertigt.

Nach den jüngsten Vorwürfen des Innensenators ("Akt moderner Piraterie") und des Regierenden ("unmenschlich") gegen die US-Regierung und Präsident Donald Trump hat sich Michael Müller (SPD) heute entschuldigt. Die US-Botschaft nahm die Entschuldigung an. Innensenator Geisel (SPD) hält jedoch weiterhin an seinen Aussagen fest: "Wir haben Wichtigeres zu tun, als uns mit den USA über Masken zu streiten."

Am Wochenende war eine Lieferung von 200.000 Schutzmasken für Berlin in Thailand hängengeblieben und in die USA umgeleitet worden - der Fall hatte Aufsehen erregt.

Nach einem Polizeieinsatz in der vergangenen Nacht wurde für 43 Beamte häusliche Quarantäne angeordnet. Demnach gab es in einer Biesdorfer Geflüchtetenunterkunft, die wegen Coronavirus-Verdachtsfällen unter Quarantäne steht, einen Feueralarm. Die Polizisten wollten die Einrichtung evakuieren, dabei wurde ihnen in mehreren Fällen Widerstand geleistet.

[Auf dem Handy und Tablet wissen Sie mit unserer runderneuten App immer Bescheid. Sie lässt sich hier für Apple-Geräte herunterladen und hier für Android-Geräte.]

Für die Bekämpfung der Coronavirus-Krise in Berlin stellt der Senat in einem ersten Nachtragshaushalt fast drei Milliarden Euro zur Verfügung. Den größten Teil für wirtschaftliche "Rettungsschirme", weitere Beträge in zweistelliger Millionenhöhe für die Stärkung des Gesundheitssystems. Etwa für Schutzausrüstungen und Beatmungsgeräte. Dabei kommt das Land ohne neue Schulden aus.



Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]