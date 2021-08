Berlin beginnt mit Impfungen an Berufsschulen ab 16 Jahren

Mit Beginn des neuen Schuljahrs in der kommenden Woche wird das Land Berlin auch mit Impfungen an den berufsbildenden Schulen starten. Das Angebot in den Oberstufenzentren richtet sich an etwa 84.000 Schülerinnen und Schüler. Rund 70.000 davon sind 18 Jahre oder älter. Doch auch 16- und 17-Jährige sollen die Möglichkeit haben, in der Schule den Corona-Schutz zu bekommen. Das erklärten Schulsenatorin Sandra Scheeres und Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz (SPD) am Dienstag in der Pressekonferenz nach der Senatssitzung.

Voraussetzung für eine Corona-Impfung von 16- und 17-Jährigen in der Schule ist demnach, dass sie eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern mitbringen. Diese Altersgruppe umfasst etwa 14.000 Schülerinnen und Schüler. Der Senat geht allerdings davon aus, dass eine Reihe der jungen Leute an den Oberstufenzentrum bereits auf anderem Wege geimpft wurde.

Staatssekretär Matz erklärt, die Gesundheitsminister hätten sich am Montag nicht gegen die Ständige Impfkommission (Stiko) gestellt, als sie beschlossen hatten, Kindern ab 12 Jahren Impfungen anzubieten. Die Stiko habe für diese Altersgruppe zwar keine generelle Impfempfehlung ausgesprochen, erachte die Impfung aber als "durchaus möglich" - und daran knüpfe nun das Angebot der Länder an. Anders als bei den Berufsschulen werde es bei den 12- bis 15-Jährigen aber nicht ohne Weiteres möglich sein, schnell in den Schulen zu impfen, erklärte Matz. In dieser Altersgruppe müsse ein Elternteil zum ärztlichen Beratungsgespräch hinzugezogen werden. Daher liege es nahe, die 12- bis 15-Jährigen in die Impfzentren zu holen; alternativ überlege der Senat, die Oberstufenzentren als Basis zu nutzen, um Schülerinnen und Schüler umliegender allgemeinbildender Schulen dorthin einzuladen.