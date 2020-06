Herrmann: "Verrückt, dass die Maskenpflicht in Berlin nicht kontrolliert wird" Nicht einmal mehr 80 Prozent der Berliner tragen in Bus und Bahn noch eine Maske (oder etwas vergleichbares). Weil die Lust am Schutz sinkt und die Pflicht zum Hobby zu verkommen droht, debattiert der Senat über mehr Kontrollen und Bußgelder für Maskenmuffel - besonders Spitzenvertreter der Grünen sind dagegen.

Doch jetzt gibt es auch innerparteilich Widerspruch. Friedrichshain-Kreuzbergs grüne Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann sagte dem Tagesspiegel: "Es ist doch verrückt, dass wir die Maskenpflicht in Berlin nicht durchsetzen, weil wir sie nicht kontrollieren können." Sie fordert deshalb ein Bußgeld für Maskenmuffel und sagt: "Das wäre nicht autoritär, sondern verantwortlich." Herrmann kritisiert den Senat für sein Zaudern in dieser Sache: "Die Infektionszahlen steigen im Moment wieder, der Senat muss endlich in die Pötte kommen."