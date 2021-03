Statt harter Notbremse: Müller bringt Testpflicht beim Einkaufen ins Gespräch

Die Inzidenz in Berlin lag am Donnerstag drei Tage in Folge über der Marke von 100. Nach dem Beschluss von Bund und Ländern von Anfang März müssten die Lockerungen vom 7. März damit ab Montag wieder zurückgenommen werden: Click and Meet in den Geschäften zum Beispiel oder großzügigere Kontaktmöglichkeiten.

Kommt nun die Notbremse? "Natürlich müssen wir eingreifen, das ist eine Selbstverständlichkeit", sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstagabend im RBB. Allerdings habe Berlin nicht alle Möglichkeiten des Beschlusses von Anfang März ausgenutzt, etwa noch nicht alle Schuljahrgänge in den Präsenzunterricht zurückgeholt. Deshalb, so Müllers Logik, könne man "die harte Notbremse", noch gar nicht in allen Bereichen umsetzen. Man werde "genau gucken", was wieder eingeschränkt werden solle und was beibehalten werde.





Müller deutete damit an, dass der Senat über andere Möglichkeiten nachdenkt, als die Regeln auf den Stand vorm 7. März zurückzusetzen. "Kann man trotzdem gegebenenfalls Angebote machen, wenn man sie mit einer Testpflicht kombiniert?", fragte der Regierende Bürgermeister - und führte das Beispiel Potsdam an, wo ab Sonnabend ein negativer Corona-Test die Voraussetzung ist, um im Einzelhandel einkaufen zu können. Ausgenommen sind lediglich Läden des täglichen Bedarfs, also vor allem Lebensmittelgeschäfte. "Ob und wie das geht, diese Gespräche führen wir gerade, unter anderem mit dem Handelsverband."

Auch über eine FFP2-Maskenpflicht müsse man nachdenken. "Es gibt viele Bereiche, die ich noch zusätzlich absichern kann."