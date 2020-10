In Berlin wurden am Dienstag 706 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet, so viele wie noch nie. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter in Berlin besetzt sind, kann der starke Anstieg unter anderem an den Nachmeldungen von Sonntag liegen. Am Montag wurden nur 252 neue Fälle gemeldet.

Auch auf den Intensivstationen gibt es einen enormen Anstieg an Corona-Fällen: Dort werden jetzt 49 schwer kranke Covid-19-Patienten behandelt. Das sind zehn mehr als noch am vergangenen Sonntag und die höchste Zahl seit dem 27. Mai, als 56 Patienten auf Intensivstationen versorgt werden mussten. In Relation zu den insgesamt verfügbaren Intensivsbetten werden derzeit 3,8 Prozent der Behandlungsplätze benötigt.

Die wöchentliche Neuinfektionsrate liegt pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner jetzt bei 71,5 – die Corona-Ampel für diesen Indikator steht auf Rot. Die anderen beiden Corona-Ampeln leuchten dagegen Grün: Der Reproduktionswert ist im Vergleich zu gestern (1,2) etwas gesunken und liegt nun bei 1,09.