Am Sonntagabend meldete die Senatsverwaltung für Gesundheit nur acht neue Corona-Fälle. Es gibt derzeit 745 bestätigte, aktive Infektionen. Das sind 13 weniger als am Tag davor. Alle drei Corona-Ampeln stehen weiterhin auf Grün, wie bereits am die vergangenen Tage.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat davor gewarnt, in eine neue Phase des Lockdowns zu kommen. „Das wäre für Brandenburg, für die Brandenburger Wirtschaft das Schlimmste was passieren kann“, sagte er dem RBB im Sommerinterview "Politik am See.

Ab kommender Woche sollen sich Beschäftigte aller Berliner Kitas an der Charité auf eine Covid-19-Infektion testen lassen können. Das sagte der Regierende Bürgermeister, Michael Müller, der Berliner Zeitung. Die Tests seien zu gesonderten Zeiten möglich. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie werde die Kitas informieren.

Am Plötzensee, am Müggelsee, am Tegeler See - bei hochsommerlichen Temperaturen zieht es die Berlinerinnen und Berliner am Wochenende in die Frei- und Strandbäder. Nicht immer kann da Abstand gehalten werden, viele Gäste mussten bereits abgewiesen werden.

Die Maskenpflicht im Nahverkehr und in Geschäften ist nicht neu. Ab Samstag aber kann es bei Verstößen ein Bußgeld geben. Dafür gibt es wieder etwas mehr Freiheit: Die Kontaktbeschränkungen fallen bei weiterhin geltendem Mindestabstand von 1,50 Meter weg.

