Berliner CDU fordert "digitalen Quantensprung" bei der Bildung

Die Berliner CDU hat ein Strategiepapier „Schule neu denken“ herausgegeben. Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Abgeordnetenhaus, Burkard Dregger, sagte, mit dem Papier wolle man „vor der Lage agieren“. Es gehe jetzt darum, bei der Digitalisierung der Bildung einen „Quantensprung“ zu machen. „Wir müssen lernen mit dem Virus zu leben. Deswegen treibt uns die Frage an, wie wir in Hinblick auf Schulunterricht damit umgehen“, sagte Dregger. Schule sei Teil der „kritischen Infrastruktur“. Dregger und der schulpolitische Sprecher Dirk Stettner stellten die wichtigsten Punkte in einer virtuellen Pressekonferenz am Mittwochmorgen vor.

In dem Papier fordern sie, die anstehende unterrichtsfreie Zeit der Sommerferien umgehend zu nutzen, um die Schulen digital fit zu machen. Also: Mit Breitbandanschlüssen und leistungsfähigem W-Lan auszustatten. Der Plan des Senats, erst innerhalb der nächsten vier Jahre alle Breitbandanschlüsse an alle Schulen zu legen, sei „irre“, sagte Stettner. Das Geld sei dafür im Haushalt eingeplant, aber der Zeitraum zu weit in die Länge gestreckt. Monitoring und Support für die Accounts der Schüler solle vom landeseigenen IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ) übernommen werden.

Gleichzeitig sollen alle Schüler und Schülerinnen sowie alle Lehrer und Lehrerinnen über ein Leihsystem mit Endgeräten, also Laptops oder Tablets, ausgestattet werden. Auf Nachfrage gab Burkard Dregger das hier geschätzte Investitionsvolumen mit rund 100 Millionen Euro an, wenn alle 360.000 Berliner Schülerinnen und 33.000 Lehrer eines bekämen.

Damit solle dann ein Mix aus virtuellem Lernen und Präsenzunterricht im Schichtbetrieb ermöglicht werden. „Virtuelles Lernen heißt nicht, dass analoge Inhalte von den Lehrern per Mail an die Eltern geschickt werden, die das ausdrucken, die Kinder das bearbeiten und das dann eingescannt und zurückgeschickt wird“, sagte Stettner. Das virtuelle Lernen solle interaktiv in einer Cloud stattfinden. Die CDU sagte, das Hasso-Plattner-Institut (HPI) stehe hier mit seiner „Schul-Cloud“ bereit.

Außerdem schlägt die CDU vor, immer abwechselnd für die Schüler und Schülerinnen Samstagsunterricht einzuführen, um die Präsenzzeit des Unterrichts vor Ort an den Schulen zu „entzerren“.

Damit die Lehrerinnen und Lehrer auch voll einsatzfähig sind, sollen sie in den Sommerferien einen „Digitalen Führerschein“ ablegen müssen. Wer den nicht besteht, solle sofort verpflichtende Fortbildungen erhalten.