Zeugnisübergabe verteilt sich diesmal auf drei Tage

In Berlin ist das Schuljahr so gut wie zu Ende. Die Sommerferien beginnen am Donnerstag. Davor allerdings gibt es die Noten noch schwarz auf weiß. Die Zeugnisvergabe steht in diesem Jahr unter dem Zeichen der Corona-Pandemie. Einige Schüler, die zuletzt keinen Präsenzunterricht mehr hatten, müssen dafür ein letztes Mal vor den Ferien in die Schule kommen. Und für alle gilt, sich vorerst ebenfalls ein letztes Mal an die Abstandsregeln zu halten. Die sollen nach den Sommerferien nach den Plänen der Bildungsverwaltung in den Schulen keine Rolle mehr spielen.



Damit es für die Schulen organisatorisch etwas einfacher wird - auch im Bemühen, Verstöße gegen die Abstandsregeln zu verhindern -. Das ermögliche, dass sie nicht an komplette Klassen überreicht werden, sondern anwie bereits zuletzt aus dem Unterricht gewohnt, sagte ein Sprecher der Bildungsverwaltung. Wie die Schulen das umsetzen, sei unterschiedlich, je nach den räumlichen Möglichkeiten. Gegebenenfalls sei, wenn das für einen Schüler nicht möglich sei.Nicht zuletzt für diegelten in diesem Jahr besondere Regeln:- zum Teil mit der. Größere Abibälle sind derzeit noch tabu, die Teilnehmerzahl ist bis zum 29. Juni auf 150 beschränkt, ab dem 30. Juni sind es 300. An manchen Schulen sind sie komplett abgesagt worden. (dpa)