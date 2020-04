Polnische Familien in Berlin müssen auf viele Osterbräuche verzichten. Still und leer ist es in diesen Tagen rund um die St. Johannes-Basilika in Neukölln. Wo sonst die in Berlin lebenden katholischen Polen ihre Gottesdienste feiern, gehen derzeit nur die Priester in die Kirche: Wie überall in Berlin finden auch in der polnischen Gemeinde Gottesdienste nur als Youtube-Übertragung statt.

Tagesspiegel | Benjamin Lassiwe