1400 Neuinfektionen, zwölf weitere Todesfälle - aber auch gute Signale

Die Zahl der Corona-Infektionen bleibt auf einem hohen Niveau. Am Freitag registrierte die Senatsgesundheitsverwaltung in Berlin 1400 neue Fälle. Das sind 300 Neuinfektionen mehr als noch am Donnerstag. Zwölf weitere Menschen starben infolge einer Covid-19-Erkrankung. Aktuell gibt es 21.763 aktive Fälle in der Hauptstadt.

In stationärer Behandlung im Krankenhaus befinden sich aktuell 1123 Menschen mit einer Coronavirus-Infektion. Der weitaus größte Teil liegt auf einer Normalstation. 298 Betroffene haben einen so schweren Krankheitsverlauf, dass sie sich auf einer Intensivstation befinden. Das sind sieben Patienten weniger als am Donnerstag. Seit vielen Tagen bewegt sich dieser Wert um 300 - gewissermaßen das aktuelle Hochplateau der Pandemie in Berlin. 23,5 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-19-Patienten belegt, die Ampel steht auf Gelb, knapp unter der Rot-Schwelle von 25 Prozent.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht. Von 215 am Vortag ist sie bis Freitag weiter zurückgegangen auf einen Wert von 211,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Die dazugehörige Ampel zeigt damit weiterhin klar die Farbe Rot. Eine gute Entwicklung ist auch bei der Reproduktionszahl zu sehen: Sie lag mit 0,81 auch am Freitag deutlich unter dem Wert von 1, etwas höher als die 0,77 am Vortag und genauso hoch wie am Mittwoch. Diese Ampel zeigt Grün.

Verstetigt sich diese Entwicklung, dann wäre eine leichte Entspannung in nächster Zeit zu erwarten - allerdings bisher noch auf hohem Niveau.