Aufmerksamkeit für Musiker in Not: Pianist Igor Levit spielt 20-stündigen Klavier-Marathon Der Pianist Igor Levit hat am Samstag einen Klavier-Marathon gestartet und will bis zum späten Sonntagmorgen rund 20 Stunden ununterbrochen am Flügel spielen. Um Punkt 14.00 Uhr setzte sich Levit in einem Berliner Studio an den Flügel und begann mit Eric Saties Werk „Vexations“ (etwa Quälereien). Das Werk passt auf eine Notenseite, hat aber 840 Wiederholungen. Mit seiner Aufführung wolle er auf die Notlage der Musiker angesichts der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie aufmerksam machen, hatte Levit zuvor erklärt.



Der 33-Jährige hatte die Notenblätter mit jeder einzelnen Wiederholung neben sich auf dem Flügel gestapelt. Nach dem Ende einer Wiederholung ließ er jedes einzelne Blatt auf den Boden fallen und nahm sich das nächste vor. Das Konzert wurde über mehrere Kanäle gestreamt, auch über Levits Twitter- und Instagram-Accounts.

Hier können Sie das Konzert verfolgen:

